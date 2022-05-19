CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs 1919'a "soykırım" diyen Apolas Lermi'ye konser verdirdi! İmamoğlu'na sert tepki

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılanan konser için, "İmamoğlu'nun 19 mayısta konser verdirttiği tipe bakın. Senin, benim vergimle.", "Delirmemiz için yapıyor bence." paylaşımları yapıldı. İBB'den tepkilerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.