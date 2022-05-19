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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs 1919'a "soykırım" diyen Apolas Lermi'ye konser verdirdi! İmamoğlu'na sert tepki

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs 1919’a soykırım diyen Apolas Lermi’ye konser verdirdi! İmamoğlu’na sert tepki

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs 1919'u soykırım olarak gören ve skandal iddialarda bulunan Apolas Lermi'ye 19 Mayıs kutlamalarında konser verdirdi. CHP'li İmamoğlu'nun Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen Apolas Lermi'ye konser verdirmesi sosyal medyada tepki çekti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen ve Pontus geleneğini yaşatmaya çalıştığını bir röportajında açıkca belirten, 19 Mayıs 1919'un soykırım olduğunu iddia eden Apolas Lermi'ye 19 Mayıs'ta konser verdirmesi tepkilere neden oldu.

Ekrem İmamoğlu, Türkleri soykırımcı ilan eden Apolas Lermi'yi İBB'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahneye çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta düzenlenen Apolas Lermi konseri sosyal medyada tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılanan konser için, "İmamoğlu'nun 19 mayısta konser verdirttiği tipe bakın. Senin, benim vergimle.", "Delirmemiz için yapıyor bence." paylaşımları yapıldı. İBB'den tepkilerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"Keşke Yunan kazansaydı" diyen zihniyetle mücadele ederken, birileri de Atatürk'ü Pontus soykırımı yapmakla itham eden Apolas Lermi'yi, tam da 19 Mayıs'ta sahneye çıkarıyor. Bu kadarı da fazla. Siz de hiç milli şuur kalmadı mı?

Ekrem İmamoğlu, Türk düşmanı Yunanistanlı Apolas Lermi'ye İBB bünyesinde konser yaptırdı.

Ekrem İmamoğlu milletin aklıyla alay etmeye devam ediyor. İmamoğlu, 19 Mayıs'ı sözde "Pontus soykırımı"nın başlangıcı olarak kabul eden Rum asıllı Apolas Lermi'ye 19 Mayıs kutlamaları adı altında İstanbul'da konser verirdi!

Apolas Lermi çok iyi tercih, bi sonraki seneye bize daha düşman birini bulur artık İstanbul Belediyesi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü katliamcı, Türkü soykırımcı ilan eden Türk ve Türkiye düşmanı Pontuscu Apolas Lermiye konser verdiriyor, hem de 19 mayısta. Bu ne Apolas Lermi aşkıymış ya. Sorsan hepsi Atatürkçü, hepsi milliyetçi. Yorumu yüce Türk milletine bırakıyorum.

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