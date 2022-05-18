CHP ve İBB'yi karıştıran gelişme! Ekrem İmamoğlu Murat Ongun'un fişini çekti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hareketli anlar yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kritik anlarda karıştığı skandallarla gündeme gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u görevden aldı. Açıklama yapan İmamoğlu, Murat Ongun'un artık kendisi adına konuşamayacağını doğruladı ve diğer görevlerine devam edeceğini duyurdu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki sözcülük biriminin kaldırıldığını dolayısıyla sözcü Murat Ongun'un da artık kendisi adına konuşamayacağını doğruladı.
İmamoğlu görevden aldığı Ongun'un diğer görevlerine devam edeceğini açıkladı.
İBB VE CHP'Yİ KARIŞTIRAN GELİŞME: MURAT ONGUN GÖREVDEN ALINDI
Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un görevden alındığı iddiaları üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. Buna göre tartışmalı konularda kendisini zor durumda bırakan Murat Ongun'un sözcü sıfatıyla açıklama yapamayacağını duyurdu.
MURAT ONGUN BİRÇOK KONUDA TARTIŞILAN İSİM OLDU
Murat Ongun son olarak Ekrem İmamoğlu'nun bazı yazarlarla çıktığı Karadeniz turuna yönelik eleştirilere verdiği yanıt ile gündeme gelmişti. İmamoğlu da bu eleştirilerle ilgili "Vız gelir trıs gider" açıklaması yapmıştı.
İmamoğlu, özel bir televizyonda verdiği röportajda sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. Ongun'un diğer görevlerine devam edeceğini ifade etti.
ELEŞTİRİLERE KARŞI ALEVİ KÖRÜKLEMİŞTİ: BİZ ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Doğu Karadeniz Turu' dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. Konu hakkında CHP yandaşı FOX TV'nin spikeri, Murat Ongun ile görüştüğünü söyleyerek, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" dediğini aktarmıştı.
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