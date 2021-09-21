Atina'da Türkiye'yi kötüleyen İmamoğlu'nu Yunanistan medyası ''Atası Yunan'' diye övdü
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Atina ziyaretinde maksadını aşan skandal açıklamalarda bulundu. Yunan topraklarında Yunan'ın ağzıyla konuşan, Türkiye'yi ve milli medyayı hedef gösteren İmamoğlu, "Türkiye'de yönetim sorunu var" algısı yaptı. Bu açıklamaların ardından Yunan medyası, CHP'li İBB Başkanı'nı bağrına öyle bir bastı ki, İmamoğlu için "atalarının inşa ettiği eserleri ziyaret etti" yorumunu bile yaptılar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan gezisinden çok tartışılacak detaylar... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan ziyaretinde skandal açıklamalara imza attı. Yunan topraklarında ev sahibinin ağzını taklit eden İmamoğlu, Türkiye'yi ve milli medyayı hedes göstererdi. ''Türkiye'de yönetim sorunu var'' algısı yaratma gayretine düşen İmamoğlu'nu Yunan medyası bağrına bastı. Yunan medyası İmamoğlu için, "atalarının inşa ettiği eserleri ziyaret etti" başlıklarını attı.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in resmi konuğu olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
MİÇOTAKİS İLE BİR ARAYA GELDİ
2 günlük ziyaret (21-22 Eylül) kapsamında İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de bir araya geldi.
YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
İmamoğlu Atina ziyareti öncesi Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi şikayet etti.
Türkiye'de bir yönetim sorunu varmış gibi göstermeye çalışan İmamoğlu, şunları söyledi:
"Yunanistan'ı bu boş tartışmalarla rahatsız etmeyelim. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanına yakın gazetecilerin ve medyanın seçimlere daha uzun bir süre varken her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkarması, aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır."
CHP YANDAŞI MEDYA SABAH AKŞAM ADAYLIK PİYANGOSU OYNUYOR ONU GÖRMÜYOR
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleriyle de, asıl Millet İttifakı ile CHP'deki adaylık kaosunu, CHP medyasının neredeyse her gün Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin piyango gibi haberlerini görmezden geldi. Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin adaylık yolunu kapattığı ama buna rağmen adı kulislerde aday olarak geçen ve CHP'deki taht oyunlarının ana aktörlerinden biri olan İmamoğlu'nun Yunanistan'da yaptığı açıklamalar tartışma da yaratacak.
İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ ÖYLE KÖTÜLEDİ Kİ YUNAN BAĞRINA BASTI!
Yunanistan ziyaretinde maksadını aşan açıklamalarda bulunan, "Türkiye'de yönetim sorunu var" deyip yerli ve milli medyayı hedef gösteren Ekrem İmamoğlu'nu Yunan bağrına bastı.
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye'ye yönelik ettiği olumsuz sözler üzerine Yunan medyasının da övgüsüne mazhar oldu!
Yunan gazetesi Ekrem İmamoğlu hakkında "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı", "Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü", "Akşener'in Fatih'e benzettiği adam" ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU ATALARININ İNŞA ETTİKLERİNİ ZİYARET ETTİ"
Greek City Times'ın Atina'daki Büro Şefi Paul Antonopoulos, İmamoğlu ile ilgili "Today, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu visited what his ancestors built in Athens thousands of years" yani "Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" ifadelerini kullandı.
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