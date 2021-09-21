Atina’da Türkiye’yi kötüleyen İmamoğlu’nu Yunanistan medyası ’’Atası Yunan’’ diye övdü





CHP YANDAŞI MEDYA SABAH AKŞAM ADAYLIK PİYANGOSU OYNUYOR ONU GÖRMÜYOR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleriyle de, asıl Millet İttifakı ile CHP'deki adaylık kaosunu, CHP medyasının neredeyse her gün Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin piyango gibi haberlerini görmezden geldi. Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin adaylık yolunu kapattığı ama buna rağmen adı kulislerde aday olarak geçen ve CHP'deki taht oyunlarının ana aktörlerinden biri olan İmamoğlu'nun Yunanistan'da yaptığı açıklamalar tartışma da yaratacak.