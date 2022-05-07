Şahan Gökbakar’dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki: “Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü...”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar; Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi ve "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup" diye konuştu.