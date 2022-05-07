Şahan Gökbakar’dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki: “Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü...”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi. Yaptığı açıklama sonrası birçok ünlü isim, İmamoğlu'na verdikleri desteği çektiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey. 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil'e evrilen bir uslup.” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.
Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar; Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi ve "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup" diye konuştu.
İMAMOĞLU: "BU KARDEŞİNİZ İÇİN VIZ GELİR TIRIS GİDER. HİÇ UMURUMDA DEĞİL"
Ekrem İmamoğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 50. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "Tam Bağımsız Türkiye Yolunda Denizlerin Sonsuzluğa Uzanışının 50. Yıl Dönümü Anma Etkinliği'ne" katıldı.
Ekrem İmamoğlu, Rize-Artvin-Trabzon gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi ve "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü söyleyen, anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdığının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.
Şahan Gökbakar, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından açıklamada bulundu ve "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi?" diye konuştu.
Şahan Gökbakar, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" şeklindeki sözlerine tepki göstermişti.
Gökbakar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u eleştirerek, "Fotoğraf çok çarpıcı... Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi..." ifadelerini kullanmıştı.
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