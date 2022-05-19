Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes Basketbol Takımı'na tebrik
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı telefonla arayarak, Anadolu Efes’in THY Avrupa Liginde finale yükselmesini tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, Anadolu Efes'in THY Avrupa Liginde finale yükselmesini tebrik etti.
Başkan Erdoğan, görüşmede, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen Anadolu Efes'e başarılar diledi.
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