İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisiyle görüştü

20 Mayıs 2022, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? O takım damga vurdu...
- 0,99 kredi ne zaman başlayacak? 0,99 düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları açıklandı mı?
- %25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur?
- KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
- Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?
- Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
- Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı rakamları ne zaman açıklanacak? MB 6 aylık enflasyon beklenti anketi...
- YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?
- Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!