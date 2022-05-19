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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisiyle görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik toplantı yaptı. Düzenlenen toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuların ele alındığı öğrenildi.

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