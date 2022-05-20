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19 Mayıs’ta İBB’den tepki çeken konser! Pontusçu Apolas Lermi’yi sahneye çıkardı

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Giriş: 20.05.2022 08:41
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,19 Mayıs 1919'u "soykırım" olarak gören ve Pontus geleneğini sürdürmeye çalışan Apolas Lermi'ye 19 mayıs kutlamaları adı altında konser verdirdi. İmamoğlu'nun Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen Lermi'yi sahneye çıkarması sosyal medyada büyük tepki topladı.
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