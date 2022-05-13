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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık göndermesi! Belediye başkanları işlerine bakmalı

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık göndermesi! Belediye başkanları işlerine bakmalı

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gündeme gelen adaylık tartışmaları giderek alevleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş arasındaki yarış 6'lı masayı da etkiledi. Bir gazeteye röportaj veren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor." dedi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi röportaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda gündeme gelen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a mesaj verdi.

6'lı masada görüşmelerin devam ettiğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara son noktayı koydu.

Belediye başkanlarının işlerine kilitlenmesi gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tüm isimlerin seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmesini istedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN İŞLERİNE KİLİTLENMELERİ GEREKİYOR"

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri, "Biz 6'lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor." dedi.

"SEÇİLDİKLERİ DÖNEMİN SONUNA KADAR GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELİLER"

Kılıçdaroğğlu açıklamalarında "Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

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