CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık göndermesi! Belediye başkanları işlerine bakmalı

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN İŞLERİNE KİLİTLENMELERİ GEREKİYOR"

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri, "Biz 6'lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor." dedi.