Türk SİHA’larının mucitleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar hakkındaki yalan habere ceza! İşte BirGün ve muhabiri İsmail Arı’nın cezası

BAYRAKTAR: "BU TAZMİNATLARI DA İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK VERECEĞİZ"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve BirGün Gazetesi'ni eleştirdi.

Bayraktar; "Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam..." ifadelerini kullandı.