Türk SİHA'larının mucitleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar hakkındaki yalan habere ceza! İşte BirGün ve muhabiri İsmail Arı'nın cezası
Geliştirdikleri Türk SİHA'ları ile dünya çapında takip edilen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, iç siyasette Türkiye düşmanlarının hedefi oldu. BirGün Gazetesi ve muhabiri İsmail Arı'nın iftira dolu haberi hakkında dava açan Haluk Bayraktar sonucu Twitter adresinden duyurdu. 200 bin TL'lik tazminat alacaklarını belirten Bayraktar, "Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz" ifadelerine yer verdi.
BirGün Gazetesi ve muhabiri İsmail Arı, yaptığı yalan haberler sonrası T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'a 200 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi; davacı Selçuk Bayraktar için 100 bin lira, davacı Haluk Bayraktar için 100 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verdi.
Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3 Vakfı) vekili duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun T3 Vakfı'na herhangi bir yardımı olmadığını FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında açıkça beyan ettiğini açıkladı.
T3 Vakfı vekili, BirGün Gazetesi'nin gerçeğe aykırı haber yaptıklarını, Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen müzekkere cevabını hatırlattı.
Karar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz" ifadelerine yer verdi.
BAYRAKTAR: "BU TAZMİNATLARI DA İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK VERECEĞİZ"
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve BirGün Gazetesi'ni eleştirdi.
Bayraktar; "Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam..." ifadelerini kullandı.
SAHTE RAPOR ÜZERİNDEN VAKIF VE DERNEKLER HEDEF ALINDI
İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan rapor; büyükşehirden vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya konuldu.
AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı'na para yardımında bulunduğuna yönelik hazırlanan "STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu bizzat İBB yönetimi tarafından açıklandı.
"ÇALIŞMA VE RAPOR BULUNMAMAKTADIR"
İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün; Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği 5 Kasım 2020 tarihli yazıda, "İBB'nin STK, okul, yurt faaliyetlerine yönelik olarak; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı uhdesindeki birimler tarafından 2018'de 'İBB-STK, Okul Yurt, Faaliyet Raporu-2018' adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmamaktadır" denilmişti.
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