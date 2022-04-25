Dünyanın övdüğü Türk SİHA’ları İYİ Parti’nin hedefinde! İYİ Partili Aytun Çıray’ın sözleri tepki çekti

"MANDACI ZİHNİYETİN ANLAMASINI KİMSE BEKLEMİYOR"

Çıray'ın paylaşımına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yanıt verdi.

Bakan Varank, "Otomobil de 140 sene önce icat edildi ama otomotiv endüstrisindeki devrimi geliştirdiği teknolojiyle Elon Musk yaptı. Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" ifadelerini kullandı.

SİHA HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.



Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.



SKANDAL SÖZLERE KENDİ TAKİPÇİLERİ DAHİ TEPKİ GÖSTERDİ

Skandal sözlere Çıray'ın takipçileri dahi tepki gösterdi. Çıray bir takipçisinin, "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a." yorumu üzerine, "Niye iyi? Rekabetçi mi?" diyerek kendisini savundu.