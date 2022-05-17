Son dakika: 19 Mayıs için Marmaray, Başkentray ve İZBAN kararı | Ulaştırma Bakanlığı duyurdu
Son dakika. Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla ulaşım için kararını duyurdu.
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