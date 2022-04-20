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Yunanistan'ın SİHA korkusu: Türklerin var bizim niye yok

Yerli ve Milli SİHA'ların büyük başarısı dünyanın gündeminde. Savunma sanayiinde atılım yapan Türkiye'nin SİHA'larını yakından takip eden komşu Yunanistan'ı endişe sardı. Kathimerini gazetesinin haberinde Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 11:33
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Yunanistan’ın SİHA korkusu: Türklerin var bizim niye yok

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), ülke sınırları dışındaki operasyonlarda kilit rol oynuyor.

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Yunanistan’ın SİHA korkusu: Türklerin var bizim niye yok

SİHA'lar Ukrayna dahil birçok ülkeye satılırken, insansız araç Ukrayna güçlerince askeri harekatlarda kullanılıyor.

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Yunanistan’ın SİHA korkusu: Türklerin var bizim niye yok

Yunanistan basını, Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki ilerlemesine ilişkin Atina'da tartışmalar yaşandığını yazdı.

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Yunanistan’ın SİHA korkusu: Türklerin var bizim niye yok

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

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Yunanistan’ın SİHA korkusu: Türklerin var bizim niye yok

Fransız devriye drone'ları ve anti-SİHA sistemlerine ilişkin teklifin söz konusu bakanlığa sunulduğu notuna yer verilen haberde, 'İsrail ve ABD ile MQ-9 Reaper tedariği konusunda görüşmeler var.' denildi.