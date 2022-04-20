Yunanistan'ın SİHA korkusu: Türklerin var bizim niye yok

Yerli ve Milli SİHA'ların büyük başarısı dünyanın gündeminde. Savunma sanayiinde atılım yapan Türkiye'nin SİHA'larını yakından takip eden komşu Yunanistan'ı endişe sardı. Kathimerini gazetesinin haberinde Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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