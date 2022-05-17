Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2019 yılında 'en iyi sabah haberi sunucusu' seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında vefat etti. Peki, Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...