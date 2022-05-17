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Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...

Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir göğüs kanseri ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. 39 yaşındaki Yurt, 2013 yılında anne olmuştu. Peki, Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...

Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2019 yılında 'en iyi sabah haberi sunucusu' seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında vefat etti. Peki, Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2019 yılında 'en iyi sabah haberi sunucusu' seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında vefat etti.

Bir müddettir göğüs kanseriyle mücadele eden Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.

Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mucadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu

Eğitimini İstanbul'da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

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