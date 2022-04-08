Türk SİHA'ları dünya basınında! CNN International'a konuşan Selçuk Bayraktar: Direnişin sembolü oldu
Birçok kriz bölgesinde başarı gösteren Bayraktar TB2, dünyada ses getirmeye devam ediyor. BAYKAR Teknoloji’nin lideri Selçuk Bayraktar CNN International'a verdiği röportajda “Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor” dedi.
Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları savunma sanayi alanında ön plana çıkıyor. Yakın zamanda yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşında da aktif görev alan Türk İHA ve SİHA'ları savaşın seyrini değiştirmiş ve Azerbaycan'ı mutlak üstünlüğe taşımıştı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde de Ukrayna'nın satın almış olduğu Bayraktar TB2'ler çok önemli hamlelerde bulunarak Ukrayna'nın savunma gücüne destek sağladı. Birçok Rus tankını yok eden Bayraktar TB2'lerle ilgili olarak CNN International BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj gerçekleştirdi.
YAYIN DİLLERE DOLANAN 'BAYRAKTAR' ŞARKISIYLA AÇILDI
CNN yayını Ukraynalı askerlerin diline dolanan ve savaşta Ukrayna'ya büyük katkı sağlayan Bayraktar SİHA ve İHA'larını anlatan 'Bayraktar' şarkısıyla açıldı.
Baykar'ın üretim tesislerine de giden CNN International ekibi güvenlik gerekçesiyle tesisin sadece belli bölümlerinde çekim yapabildi.
ÜRETİM TESİSLERİNİ GEZDİLER
İlk insansız jet olma özelliğini taşıyan Kızıl Elma'nın üretim sürecini anlatan CNN ekibi Selçuk Bayraktar'a da mikrofon uzattı. Bayraktar, ürettikleri İHA ve SİHA'ların üretim ve geliştirme süreçlerinde planlanan görevlerin hepsini yaptığını belirtirken "Her ülke kendi hava savunma sistemini kurabilecek kapasite olmalı ancak bu savaşın koşulları düşünüldüğünde bunun bir önemi kalmıyor" sözlerini kullandı.
Ukrayna'nın Türkiye'den ilk İHA'ları 2019'da satın aldığı belirtilirken şimdiye kadar en az 36 drone'un Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi.
"KARA SAVAŞINDA HAVA VE MORAL DESTEĞİ OLDU"
Yayına bağlanan Rusya uzmanı danışman Samuel Bendett ise "Bu bir kara savaşı ancak Bayraktar İHA ve SİHA'larının kullanımı Rusya ordusunun durumunu gözler önüne sürerek Ukrayna'ya sadece cephede değil sosyal medyada oluşan destek hareketinde de yardımcı oldu." yorumunu yaptı.
BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar "Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor" dedi.
"ÖNE ÇIKMAK İSTEMİYORUM"
Bayraktar "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanlar yasadışı işgale karşı direniyor ve anavatanlarını savunuyor. Ukrayna'nın cesur insanları ve liderliği bunu yapıyor. Aynı zamanda tabi ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var. Yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var ama insan hayatı risk altındayken çocuklar bile ölürken bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
DİRENİŞİN SEMBOLÜ
Ukraynalıların direnişinde Bayraktar TB2'lerin sembol olduğunu ifade eden Bayraktar "Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" açıklamasın yaptı.
BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.
400.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır .
Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
25.000 Feet Maksimum İrtifa
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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