PKK’nın tepe ismi Ekrem Üstek’e nokta vuruş! SİHA bulunduğu evde etkisiz hale getirdi

İlk belirlemelere göre 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bu arada YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine de roketli saldırı düzenledi. Maddi hasara neden olan saldırılarda yaralanan olmadığı bildirildi.

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