PKK'nın tepe ismi Ekrem Üstek'e nokta vuruş! SİHA bulunduğu evde etkisiz hale getirdi
Son dakika haberine göre: MİT, Suriye’de önemli bir operasyona daha imza attı. Kandil’in Suriye’deki tepe ismi, SİHA’nın nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam ederken, örgüte Suriye'nin kuzeyinde ağır bir darbe daha vuruldu.
Kandil'in Suriye'nin kuzeyindeki tepe isimlerinden biri olan terörist Ekrem Üstek, SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Üstek'in bulunduğu evi nokta atışıyla vurdu.
Operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri yerli mühimmatlar kullanılırken, Kandil de PKK'lı terörist Ekrem Üstek'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
90'lı yıllarda terör faaliyetleri nedeniyle 10 yıl cezaevinde yatan Üstek'in, cezaevinden çıktıktan sonra örgüte yeniden katıldığı ve bölgede çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı belirlendi.
10 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şanlıurfa'da ise PKK/YPG terör örgütünün HAT isimli birlikte görevli M.M. isimli militanı yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hain saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik alımı başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları uzayacak mı?
- ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. dönem ÖGG sonuçları belli oldu mu?
- DGS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kayıt...
- Köpek saldırısında kollarını kaybetti! Hayvanın sahibine verilen ceza tepki topladı
- BİLSEM SONUÇLARI SON DAKİKA: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?
- Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...
- 0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? 0,99 konut kredisi verilmeye başladı mı, başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- SSK Bağ-Kur, çalışan, dul ve yetim ayrımı yok! SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz! O tarih 900, 1800 gün primi olan...
- TOKİ'DEN 81 İLDE 150 BİN KONUT SATIŞI! %10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödeme! Kira öder gibi ev sahibi olun! Fiyatlar 400 bin civarında...
- Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...
- BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...