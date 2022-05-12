Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde zorbalık! Mansur Yavaş Meclis üyelerini zabıtayla attırmaya çalıştı

KÖSE: "NOBRANLIK NASIL OLUR GÖSTERDİ"

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Bir kez daha nobranlık nasıl olur sayın Mansur Yavaş gösterdi. Mansur Yavaş'ın zabıtası meclisi bastı. Sayın Mansur Yavaş bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kabile gibi yönettiğini gösterdi. Hem söz vermedi hem de itiraz eden Meclis üyemizi zabıta ile meclis dışına çıkarmaya yeltendi. Kabile Belediyeciliği'ne yazıklar olsun. Tek başına her kararı veren bir kabile başkanı var Büyükşehir'de. Sayın Mansur Yavaş tek başına sadece kendisinin konuşacağı bir meclis istiyor. Ancak kabile zabıtası da Sayın Yavaş'ın Meclisi yönetemediğini görünce direkt içeri girerek küstahca müdahaleye yelteniyor."

ACAR: "HUKUK VE ADALET ANLAYIŞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar: "'Devlet katil değil seri katildir' diyen CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını eleştiren Sayın Mansur Yavaş tamamen hukuksuz bir şekilde meclis üyelerini konuşturmamış hukuk ve adalet anlayışını bir kez daha göstermiştir."