Son dakika: Şehidin kanı yerde kalmadı! İHA’lar buldu Türk askeri vurdu

Karkamış ilçesinin Suriye sınırındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristlerce dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Havan topu mermileri ve roketler, karakol ile ilçedeki bazı noktalara isabet etti. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 3 asker ile 1 sivil ise yaralandı.