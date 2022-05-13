Son dakika: Şehidin kanı yerde kalmadı! İHA'lar buldu Türk askeri vurdu
Son dakika haberi... Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki terörist hedefleri vurmaya devam ediyor. Şu ana kadar 21 teröristin öldürüldüğü bölgede PKK/YPG'lilerin tahrip edilen karargahları görüntülendi.
Saldırının ardından terör örgütüne ait hedefler sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı.
21 TERÖRİST EX
Gece boyu yapılan topçu atışlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne ait mevzi, karargah ve sığınakların da tahrip edildiği Ayn El Arap'ın Zor Mağar köyü ve kırsalında sabah saatlerinden itibaren insansız hava araçları ile tespit edilen teröristler topçu atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.
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