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Son dakika: BAE Cumhurbaşkanı Şeyh Khalifa Bin Zayed Al Nayhan hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: BAE Cumhurbaşkanı Şeyh Khalifa Bin Zayed Al Nayhan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Reuters'in haberine göre BAE Cumhurbaşkanı Şeyh Khalifa Bin Zayed Al Nayhan hayatını kaybetti. Ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedilirken, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceği belirtildi.

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