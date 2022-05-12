CHP yandaşı Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu İBB bütçesinden yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve bu gezi sırasında yaşananlara dair tartışmalar alevlenirken yeni detaylar gelmeye de davam ediyor. Söz konusu gezinin İBB'nin kasasından mı yoksa İmamoğlu'nun kendi cebinden mi karşılandığı merak konusuyken İBB, İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını açıkladı. Bu açıklamanın akabinde CHP yandaşı Özlem Gürses'ten İBB'yi yalanlar nitelikte dikkat çeken bir itiraf geldi. Gürses, İmamoğlu'nun kendisine gezinin bütün masraflarının belediye bütçesinden karşılandığını söylediğini ifade etti.
Gözünü 2023 hırsı bürüyen Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bırakarak siyasi çıkarları ve hedefleri doğrultusunda hareket etmeye başladı.
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ben aday olacağım çıkışını' ve 'belediye başkanları görevini yapmalı' sözlerini hiçe sayan İmamoğlu, son olarak Karadeniz turuna çıktı.
Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşına giren Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yanında götürdüğü isimler ise turdan daha çok konuşuldu ve İBB Başkanı ile yancısı Murat Ongun'a CHP tabanından ve destek gördüğü sanatçı kimliklerden çok sert tepkiler geldi.
"VIZ GELİR TIRIS GİDER, AKILLI OLUN"
Bunun üzerine konuşan Ekrem İmamoğlu, destekçilerinin söylemlerini önemsemediğini belirterek 'vız gelir, tırıs gider' ifadelerini kullandı ve parmak sallayarak 'akıllı olun' tehdidinde bulundu.
Karadeniz turu ile ilgili tartışmalar ve açıklamaların gölgesinde söz konusu gezinin masraflarının İBB'nin kasasından mı yoksa İmamoğlu'nun kendi cebinden mi karşılandığı merak konusu olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi ve İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığı ifade edildi.
CHP YANDAŞI ÖZLEM GÜRSES İBB'Yİ YALANLADI
İBB tarafından yapılan bu açıklamanın akabinde geziye katılan CHP'ye yakın gazeteci Özlem Gürses ise söz konusu Karadeniz turunun İBB bütçesinden karşılandığını açıkladı.
Gürses şunları söyledi:
"Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Sayın İmamoğlu ve Murat Ongun dedi ki; "İçinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs."
"EKREM BEY DEDİ Kİ; GEZİNİN BÜTÜN FİNANSMANI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN"
'Diğer masraflar nasıl karşılanıyor? Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?' Ekrem bey dedi ki; 'Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.'"
İSTANBULLUNUN PARASI İMAMOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ İÇİN HEBA EDİLİYOR
İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu bütçesinden Karadeniz turuna çıkıp, 2023 hedefleri doğrultusunda siyasi çalışmalar yapması İstanbullular tarafından da tepkiyle karşılandı.
Kamu kaynağı olan ve halka hizmet amacıyla harcanması gereken paranın siyasi PR uğruna çar çur edilmesi, hizmet bekleyen İstanbul'un içerisinde bulunduğu tabloyu da gözler önüne serdi.
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