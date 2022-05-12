CHP yandaşı Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu İBB bütçesinden yapıldı

Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşına giren Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yanında götürdüğü isimler ise turdan daha çok konuşuldu ve İBB Başkanı ile yancısı Murat Ongun'a CHP tabanından ve destek gördüğü sanatçı kimliklerden çok sert tepkiler geldi.

"VIZ GELİR TIRIS GİDER, AKILLI OLUN"

Bunun üzerine konuşan Ekrem İmamoğlu, destekçilerinin söylemlerini önemsemediğini belirterek 'vız gelir, tırıs gider' ifadelerini kullandı ve parmak sallayarak 'akıllı olun' tehdidinde bulundu.

Karadeniz turu ile ilgili tartışmalar ve açıklamaların gölgesinde söz konusu gezinin masraflarının İBB'nin kasasından mı yoksa İmamoğlu'nun kendi cebinden mi karşılandığı merak konusu olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi ve İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığı ifade edildi.