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Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok

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Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Muharrem İnce’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok

CHP'de yaşadıkları sonrası Memleket Partisi'ni kurarak yolunu ayıran Muharrem İnce katıldığı canlı yayında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı performanslarını eleştirdi. İnce iki belediye başkanı tarafından çözülen herhangi bir sorun göremediğini ifade ederken "Bir başarı hikayesi yok" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk çizgisinden kaydığını belirterek CHP yönetimine yönelik yaptığı ağır eleştiriler sonrası CHP'den istifa eden ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı performanslarını yorumladı.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ÇÖZEBİLDİKLERİ SORUN YOK

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafından "çözülmüş bir sorun" göremediğini belirterek, "Bir başarı hikayesi yok." dedi.

"BANA BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN"

Muharrem İnce, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok."

"Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"

İnce’den İmamoğlu ve Yavaş’a eleştiri İNCE'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ELEŞTİRİ
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