Muharrem İnce’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok."

"Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"