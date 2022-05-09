Afrika’da yükselen değer Türkiye! İngilizler yazdı: Osmanlı gücü

"TÜRKİYE YEREL HALKA İŞ DE SAĞLIYOR"

Türkler, Afrika hükümetlerinin Çinlilerin daha isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine uymaktan da mutlular. Çinli şirketler mühendisler de dahil olmak üzere vasıflı işçilerini Afrika'ya getiriyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN