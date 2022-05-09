Son dakika: İBB yaya yolunu İSPARK’a çevirdi! Ümraniye esnafı isyan etti

Demir, "Biz bu konu için gerekli yerlere müracaat ettik. Kimse bize yardımcı olmadı. Bizde esnaf arkadaşlarla bir karar alarak burayı araç girişine kapattık. Biz burada otopark istemiyoruz. Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru" diye konuştu.

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