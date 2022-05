Adıyaman’da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı! Ev ve depoları su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

BELEDİYE BAŞKANI KILINÇ'IN DEĞERLENDİRMESİ

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son yılların en yoğun yağışını dakikalar içerisinde aldıklarını söyledi.

Çok şiddetli yağışa bağlı olarak su baskınlarının olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Ana arterlerimiz açık ama maalesef dere yataklarındaki sorun sürüyor. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şu an 20 kadar araç sular altında. İlk dakikadan itibaren ekiplerimiz çalışıyor. Her yerde yoğun bir yağış olunca ekiplerimiz her yere yetişmeye çalışıyor. Yeni bir yağış olmazsa hızlı bir şekilde sorunları gidermiş olacağız."

Kılınç A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti. Bölgede çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kılınç, Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yağışın azalacağı görülüyor.