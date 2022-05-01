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Adıyaman'da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı! Ev ve depoları su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Adıyaman’da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı! Ev ve depoları su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Öğleden sonra. başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.

Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü, okulda mahsur kaldığı belirtilen iki kadın, kadınlardan birinin oğlu tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kapcami Mahallesi'nde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Bu sırada okulun bahçesine giren Ahmet Arslan, belini aşan su seviyesinde ilerleyerek okula girdi. Arslan,"Annemle komşumuz olan kadına ulaştım. Okulun arka bahçesindelerdi. Merdiven yardımıyla okulun dışına çıkardım. Şu an durumları iyi." diye konuştu.

Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçerde kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı. Buna da çok şükür." dedi. Bu sırada duygulanarak ağlayan Ahmet Arslan ve annesi, sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Öte yandan okulun bahçesindeki suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemi sürerken okulda araçları kalan vatandaşlar da halat yardımıyla otomobillerini kurtarmaya çalıştı.

BELEDİYE BAŞKANI KILINÇ'IN DEĞERLENDİRMESİ

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son yılların en yoğun yağışını dakikalar içerisinde aldıklarını söyledi.

Çok şiddetli yağışa bağlı olarak su baskınlarının olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Ana arterlerimiz açık ama maalesef dere yataklarındaki sorun sürüyor. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şu an 20 kadar araç sular altında. İlk dakikadan itibaren ekiplerimiz çalışıyor. Her yerde yoğun bir yağış olunca ekiplerimiz her yere yetişmeye çalışıyor. Yeni bir yağış olmazsa hızlı bir şekilde sorunları gidermiş olacağız."

Kılınç A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti. Bölgede çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kılınç, Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yağışın azalacağı görülüyor.

Adıyaman’da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı. ADIYAMAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI.
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