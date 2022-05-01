Bayramda yağmur hangi gün bitecek? Havalar ne zaman açacak? Meteoroloji’den son dakika açıklaması! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA GELİYOR

Batı Karadeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.