Bayramda yağmur hangi gün bitecek? Havalar ne zaman açacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışın çok sayıda ilde etkili olacağının görüldüğü raporda İstanbul Ankara ve İzmir gibi illerdeki durum da dikkat çekti. Peki bayramda hangi günler yağmur olacak? Havalar ne zaman açacak? İşte detaylar...
Bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı'nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi ve Pazar günleri Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da, Pazartesi günü ise Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
30 Nisan 2022 Cumartesi: Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Arife günü (1 Mayıs 2022 Pazar): Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3 BÜYÜK İLİMİZDE RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA HAVA DURUMU:
Ankara: 5 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,
İstanbul: Bayramın birinci günü akşam saatlerinde, ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,
İzmir: Bayramın birinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında,
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINA GELİYOR
Batı Karadeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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