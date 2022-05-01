01 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adıyaman'da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı

Adıyaman'da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2022 19:16
Öğleden sonra. başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Adıyaman’da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı.
Adıyaman'da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı.
Hükümetlerin büyük sınavı
Hükümetlerin büyük sınavı
Çelik kanatların öncü gücü
Çelik kanatların öncü gücü
Maltepe’de 1 mayıs coşkusu
Maltepe'de 1 mayıs coşkusu
Taksim’de 1 Mayıs hareketliliği
Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği
164 kişi gözaltına alındı
164 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Türkiye tatbikattan çekildi! Nasıl yankılandı?
Türkiye tatbikattan çekildi! Nasıl yankılandı?
CHP’de adaylık kavgası mı?
CHP’de adaylık kavgası mı?
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı
Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı
Daha Fazla Video Göster