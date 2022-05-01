01 Mayıs 2022, Pazar
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Adıyaman'da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı
Öğleden sonra. başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.