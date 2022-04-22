Son dakika: Pençe-Kilit'te Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Piyade Teğmen Kerek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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