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Son dakika: MSB'den Pençe-Kilit açıklaması: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika: MSB’den Pençe-Kilit açıklaması: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 ay önce Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristler PENÇE-KİLİT Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

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