Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber: Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şeit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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