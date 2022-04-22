Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu paylaşıldı. Açıklamada "22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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