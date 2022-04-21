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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit infaz koruma memuru Yiğit’in ailesine başsağlığı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi. Yiğit, Bursa'daki hain saldırıda şehit düşmüştü.

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