23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel sektörde bir çok kurum kapalı olacak. İşte, 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?