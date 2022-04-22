23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İETT otobüsleri ve diğer toplu taşımalar ücretsiz olacak. Müzeler ve kütüphaneler için bayram dolayısıyla kapalı olacak. İşte, 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel sektörde bir çok kurum kapalı olacak. İşte, 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
2022 RESMİ TATİLLER NELERDİR?
Öncelikle resmi tatiller nelerdir onlara bakalım;
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
PTT, KARGO, BANKA, NOTER, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, HASTANE, 23 NİSAN'DA AÇIK MI?
Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olur. 23 Nisan'da da eczaneler kapalı olacak ancak acil servisler her zaman açıktır. 2022 23 Nisan bayramında ayrıca PTT, karg
23 NİSAN'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?
İstanbul'da 23 Nisan 2022 Cumartesi günü toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.
İBB'den yapılan açıklamada," 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
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