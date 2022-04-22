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Fırat Kalkanı bölgesinden şehit haberi: Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Fırat Kalkanı bölgesinden şehit haberi: Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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