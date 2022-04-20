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Başkan Erdoğan'dan şehit Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.

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