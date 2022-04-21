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Son dakika: İstanbulluya zam yağdıran Ekrem İmamoğlu üst düzey İBB yöneticileri için kesenin ağzını açtı: 18 milyon TL!

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: İstanbulluya zam yağdıran Ekrem İmamoğlu üst düzey İBB yöneticileri için kesenin ağzını açtı: 18 milyon TL!

Son dakika haberi... Ekmekten suya ve akbile kadar her şeye zam yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey İBB yöneticileri için kesenin ağzını açtı. Üst düzey İBB yöneticileri için Ray Sigorta'yla anlaştı.18 milyon 101 bin liraya kıyıp hepsine özel sağlık sigortası yaptırdı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, "İstanbul bir nimet" diyerek kolları sıvadı. İlk iş olarak 15 bin kişiyi işten attı. Binlerce partiliyi belediyeye aldı.

Kurmayları için ise kesenin ağzının açtı. 18 milyon 101 bin 861 lira verip VIP sigorta yaptırdı. İstanbul'un nimetini paylaştı!

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İSTANBULLUYA ZAM YAĞMURU: ULAŞIMA YÜZDE 40

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz hafta il genelindeki ulaşım tarifelerine yüzde 40 zam yapmıştı.

Buna göre; tam bilet 7 lira 67 kuruş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.

SUYA YÜZDE 49.9 ZAM

Geçtiğimiz günlerde İBB ve İSKİ yöneticileri tarafından suya yapılmak istenen ve yüzde 136'a varan zamlar üzerine İBB Meclisi olağanüstü toplandı. AK Parti grubu da teklif edilen su zammının çok yüksek olduğunu, CHP'nin fırsatçılık yaptıklarını ve teklif edilen zammın gerçek maliyetlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı grubunun itirazıyla yüzde 94'lük zam teklifi yaklaşık yüzde 49.9'luk bir orana revize edilerek İBB Meclisinde kabul edildi.

HALK EKMEK FİYATINA YÜZDE 60 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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