Son dakika: İstanbulluya zam yağdıran Ekrem İmamoğlu üst düzey İBB yöneticileri için kesenin ağzını açtı: 18 milyon TL!

İSTANBULLUYA ZAM YAĞMURU: ULAŞIMA YÜZDE 40

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz hafta il genelindeki ulaşım tarifelerine yüzde 40 zam yapmıştı.

Buna göre; tam bilet 7 lira 67 kuruş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.

SUYA YÜZDE 49.9 ZAM

Geçtiğimiz günlerde İBB ve İSKİ yöneticileri tarafından suya yapılmak istenen ve yüzde 136'a varan zamlar üzerine İBB Meclisi olağanüstü toplandı. AK Parti grubu da teklif edilen su zammının çok yüksek olduğunu, CHP'nin fırsatçılık yaptıklarını ve teklif edilen zammın gerçek maliyetlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı grubunun itirazıyla yüzde 94'lük zam teklifi yaklaşık yüzde 49.9'luk bir orana revize edilerek İBB Meclisinde kabul edildi.