CHP’li İBB’den bir skandal karar daha! Gece tarifesi çift bilet oldu





GECE ULAŞIMI UYGULAMASINA 27 AĞUSTOS 2109 TARİHİNDE GEÇİLDİ

İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girmişti.

Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesinin çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.

Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, gündüz tarifesinin çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli.

Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor.