Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bursa’daki terör saldırısı hakkında açıklama! Yaralıların durumu nasıl?

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bursa'daki terör saldırısını lanetleyen Bakan Koca, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Önemli gelişmelerin olduğunu belirten Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

"13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."