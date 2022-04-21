Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa'daki terör saldırısı hakkında açıklama! Yaralıların durumu nasıl?
Terör örgütü PKK, Bursa'da cezaevi aracını hedef alarak hain bir saldırı gerçekleştirdi. Birçok kişi yaralanırken, bir de Türkiye'yi yasa boğan şehit haberi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların on durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, 13 yaralının da tedavilerinin sürdüğünü belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servise yapılan terör saldırısı hakkında resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, yararlıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, Türkiye'yi yasa boğan şehit için başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Bursa'da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bursa'daki terör saldırısını lanetleyen Bakan Koca, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Önemli gelişmelerin olduğunu belirten Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı
"13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
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