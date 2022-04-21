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Milli Savunma Bakanı Akar Tacikistanlı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Milli Savunma Bakanı Akar Tacikistanlı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

Türkiye ve Tacikistan arasındaki Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo tarafından imzalandı.

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