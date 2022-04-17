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İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı'na araçla giriş fiyatını 30 TL'ye yükseltti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın cebine göz dikmeye devam ediyor. Su ve ulaşıma gelen zamların ardından belediyeye bağlı Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretine de zam geldi. İçeri girişin 30 liraya yükseldiğini gören İstanbullular ise alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin yüksekliğinden şikayet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretlerinin yükseltilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hafta sonunu fırsat bilen ve yağmura rağmen araçlarıyla ormana gelen vatandaşlar giriş ücretlerinin arttırıldığını gördü. Araçlarını park ettikten sonra yürüyüş yapan vatandaşlar, alınan hizmet karşılığında ödenen ücretin yüksek olduğunu dile getirdi.

İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

"MANTIĞI YOK"
Spor yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen Özgür Yıldırım, giriş ücretlerinin 30 lira olmasının mantığının bulunmadığını söyledi.

İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

Yıldırım, giriş ücretinin karşılığını alamadığını belirterek, "Buraya her sınıftan insan geliyor. Belli zümreye hitap eden bir yer değil, o yüzden giriş ücret konusunda bir şey yapılmalı." dedi.

İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

Belgrad Ormanı'na giriş ücretlerinin arttığını spor yapmaya geldiğinde öğrendiğini belirten Yıldırım, "Geçen ay sanırım 20 liraydı, 36 oldu, şu an 30 lira. Düzenleme yapılması lazım. Ücretlerin makul rakama indirilmesini istiyorum. Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok." diye konuştu.

İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

"ÖNCEKİ FİYATLAR MAKÜLDÜ"
Haftada bir arkadaşlarıyla antrenman için ormana gelen Yusuf Ünver, giriş ücretinin şu an 30 lira olduğunu dile getirdi.

İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

Ünver, geçmişte giriş için 17 lira verdikleri zamanlar olduğunu, bu nedenle fiyatların artmasını çok gereksiz bulduğunu anlattı.

İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

Hizmetin bedelinin bu kadar yüksek olmaması gerektiğine dikkati çeken Ünver, "15-17 liralar ideal ama 30 lira pahalı. İki hafta önce artışı öğrendik. Önceki fiyatlar makuldü. Herkesin bütçesine uygun, ortalama 20-25 liralar olursa iyi olur." şeklinde konuştu.

İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı’na araçla giriş fiyatını 30 TL’ye yükseltti

Bu ocakta 17 liraya yükseltilen otomobiller için giriş ücreti, önce yaklaşık yüzde 112 zam yapılarak 36 liraya çıkarıldı. İBB, daha sonra gelen tepkiler üzerine giriş ücretini 30 liraya düşürme kararı aldı.

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