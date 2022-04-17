İstanbullulara bir zam daha! İBB Belgrad Ormanı'na araçla giriş fiyatını 30 TL'ye yükseltti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın cebine göz dikmeye devam ediyor. Su ve ulaşıma gelen zamların ardından belediyeye bağlı Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretine de zam geldi. İçeri girişin 30 liraya yükseldiğini gören İstanbullular ise alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin yüksekliğinden şikayet etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretlerinin yükseltilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.
Hafta sonunu fırsat bilen ve yağmura rağmen araçlarıyla ormana gelen vatandaşlar giriş ücretlerinin arttırıldığını gördü. Araçlarını park ettikten sonra yürüyüş yapan vatandaşlar, alınan hizmet karşılığında ödenen ücretin yüksek olduğunu dile getirdi.
"MANTIĞI YOK"
Spor yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen Özgür Yıldırım, giriş ücretlerinin 30 lira olmasının mantığının bulunmadığını söyledi.
Yıldırım, giriş ücretinin karşılığını alamadığını belirterek, "Buraya her sınıftan insan geliyor. Belli zümreye hitap eden bir yer değil, o yüzden giriş ücret konusunda bir şey yapılmalı." dedi.
Belgrad Ormanı'na giriş ücretlerinin arttığını spor yapmaya geldiğinde öğrendiğini belirten Yıldırım, "Geçen ay sanırım 20 liraydı, 36 oldu, şu an 30 lira. Düzenleme yapılması lazım. Ücretlerin makul rakama indirilmesini istiyorum. Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok." diye konuştu.
"ÖNCEKİ FİYATLAR MAKÜLDÜ"
Haftada bir arkadaşlarıyla antrenman için ormana gelen Yusuf Ünver, giriş ücretinin şu an 30 lira olduğunu dile getirdi.
Ünver, geçmişte giriş için 17 lira verdikleri zamanlar olduğunu, bu nedenle fiyatların artmasını çok gereksiz bulduğunu anlattı.
Hizmetin bedelinin bu kadar yüksek olmaması gerektiğine dikkati çeken Ünver, "15-17 liralar ideal ama 30 lira pahalı. İki hafta önce artışı öğrendik. Önceki fiyatlar makuldü. Herkesin bütçesine uygun, ortalama 20-25 liralar olursa iyi olur." şeklinde konuştu.
Bu ocakta 17 liraya yükseltilen otomobiller için giriş ücreti, önce yaklaşık yüzde 112 zam yapılarak 36 liraya çıkarıldı. İBB, daha sonra gelen tepkiler üzerine giriş ücretini 30 liraya düşürme kararı aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika ara tatil 2 hafta uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
- Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?
- Fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar?
- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
- 18 Nisan'da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi
- Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM değerlendirme sınavı son gün ne zaman?
- Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu
- Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...