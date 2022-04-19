Son dakika: CHP'li İBB'nin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüs arızalandı! Vatandaş isyan etti: Yazık
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi. Filoya katılan 30 metrobüsten birisi olan aracın dumanlar çıkarak arızalanmasını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.
İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.
Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi.
Metrobüs yolunda yürüyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araca binerek yolculuklarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ: YAZIK
Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev ve araç alacaklar dikkat! Alım-satım yaparken artık zorunlu! Resmi Gazete'de yayımlandı! SON DAKİKA HABERLER
- 22 Nisan yarım gün mü? Cuma günü okullar tatil mi olacak? 23 Nisan resmi tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek?
- Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- 📣TOKİ'den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Tütünde ÖTV düzenlemesi: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? Güncel fiyat listesi
- TUS kontenjanları belli oldu mu? 2022 TUS taban puanları ve kontenjan son durum nedir? ÖSYM son açıklamalar
- YKS 2022 SINAVI: YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?
- Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Arz sonuçları...
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
- 18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...
- Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Tarih açıklaması...