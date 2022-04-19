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Son dakika: CHP'li İBB'nin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüs arızalandı! Vatandaş isyan etti: Yazık

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: CHP’li İBB’nin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüs arızalandı! Vatandaş isyan etti: Yazık

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi. Filoya katılan 30 metrobüsten birisi olan aracın dumanlar çıkarak arızalanmasını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi.

Metrobüs yolunda yürüyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araca binerek yolculuklarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: YAZIK
Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.


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