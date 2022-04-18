Son dakika: ’Pençe-Kilit’ operasyonu başladı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.



Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.

MSB'DEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Terör örgütünün geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı Pençe Kilit Operasyonu başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HEDEFLER YOĞUN ŞEKİLDE ATEŞ ALTINA ALINARAK TAM İSABETLE VURULDU

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedeflerin hava harekatı ile ateş altına alındığı bildirilen açıklamada, hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu aktarıldı.