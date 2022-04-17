Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Covid-19 pandemisi sonucu birçok ülkenin zorunlu hale getirdiği maske, Covid-19'un azalmaya başlaması ve yeni varyantın güçlü olmaması sonucu sorgulanır hale geldi. Omicron varyantının güçsüz olması sonucu insanlar virüsün bulaşmasından eskisi kadar korkuyor. İşte, Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Okullar, kapalı alan...