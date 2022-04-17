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Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Okullar, kapalı alan...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Okullar, kapalı alan...

Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020'nin mart ayında başlayan ve 2 yıldan uzun süredir devam eden maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Covid-19 pandemisi yüzünden uzun zamandır maske takılıyor. İşte, maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Okullar, kapalı alan...

Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Covid-19 pandemisi sonucu birçok ülkenin zorunlu hale getirdiği maske, Covid-19'un azalmaya başlaması ve yeni varyantın güçlü olmaması sonucu sorgulanır hale geldi. Omicron varyantının güçsüz olması sonucu insanlar virüsün bulaşmasından eskisi kadar korkuyor. İşte, Maske zorunluğu ne zaman kalkıyor? Maske yasağı kalkacak mı? Okullar, kapalı alan...

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğunun kalkıp kalmadığına dair sorulara cevap verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak." açıklamalarında bulundu.

Koca ayrıca, "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." açıklamalarını ekledi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim kurulu toplantısı her hafta çarşamba günü yapılmaktadır. Gelecek hafta Çarşamba yani 20 Nisan 2020'de maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağına dair karar alınacağa benziyor.

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