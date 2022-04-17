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Son dakika! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika! PKK/YPG’nin sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye’de etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

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