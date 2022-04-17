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PKK'ya 'Abluka-1' Operasyonu! Diyarbakır'da 650 personelle başladı

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Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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PKK’ya ’Abluka-1’ Operasyonu! Diyarbakır’da 650 personelle başladı

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla ABLUKA-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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