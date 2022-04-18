AK Partili Tevfik Göksu canlı yayında ‘’İBB engelleniyor’’ yalanını çürüttü

İstanbul'un kaynaklarını kendi PR'ı için savuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iş vatandaşa hizmet etmeye gelince her fırsatta 'engelleniyoruz' yalanına sarıldı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' diyerek soyunduğu algı operasyonunu çürüttü.

Göksu, İBB'nin beklediği ve merkezi idareden gönderilen kaynak miktarını ve İBB'nin İBB Meclis'e gönderdiği dosya sayısına karşı AK Parti'nin 'hayır' dediği dosya sayısını açıkladı.

Göksu şunları söyledi:



"Aziz İstanbullular 'engellendik' yalanı nasıl bir şey biliyor musunuz? Sultanbeyli'de konuşma yapıyor İBB Başkanı diyor ki; 'Ey Sultanbeyliler bakın bu metro hattının dosyasını 8 ay meclise gönderik hala çıkmadı.'