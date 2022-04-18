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Kuzey Irak'a Pençe Kilit harekatı! Terör yuvaları imha ediliyor

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 08:48
Irak'ın kuzeyine Pençe Kilit harekatı başlatıldı. Savaş uçakları, İHA ve SİHA'lar havadan hedefleri vurdu. Bordo bereliler ise terör yuvalarına sızdı. Harekatın ilk aşamaları başarıyla geçti. Kuzey Irak'a başlatılan harekat için jetler Diyarbakır ve Malatya'dan kalktı. Peki bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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