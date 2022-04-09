Son dakika: İstanbul’da ulaşımda zamlı tarifeyle yolculuk başladı! Yolcular isyan etti

"ZORUNLU OLARAK ÖĞRENCİ OLDUM"

Osman Kuru, "Ben öğrenci olmak zorunda kaldım. Zorunlu olarak öğrenci oldum. Hem okuyup hem okumak çok zor. Ev geçindiriyorum. Baktım ki başa çıkamıyorum. Ben işe girdiğimde bilet fiyatı 2.5 liraydı. En son olarak 7.67 lira oldu. Öğrenci oldum. Bir yıldır da öğrenci akbili kullanıyorum. Memnun değiliz ama başa gelen çekilir" diye konuştu.