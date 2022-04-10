AK Parti İstanbul’dan sonra Ankara’da da ulaşım zamları için harekete geçti! Geri çekilmesi için önerge verilecek

İşte Köse'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım;

"Ankara'daki öğrencilerimize ulaşımla ilgili destek verelim, bütçelerine katkı sağlayalım istiyoruz. Yüzde 50'lik zammı geri çekip öğrenci EGO abonman Aylık Kart ücretini 90 TL değil de, 60 TL olsun diye, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun"