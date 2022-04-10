AK Parti İstanbul'dan sonra Ankara'da da ulaşım zamları için harekete geçti! Geri çekilmesi için önerge verilecek
Ankara'da ulaşım ücretlerine yapılan zam vatandaşı isyan ettirdi. Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zamların öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisi'ne önerge vereceklerini duyurdu.
Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisi'ne önerge vereceklerini bildirdi.
Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.
Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İşte Köse'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım;
"Ankara'daki öğrencilerimize ulaşımla ilgili destek verelim, bütçelerine katkı sağlayalım istiyoruz. Yüzde 50'lik zammı geri çekip öğrenci EGO abonman Aylık Kart ücretini 90 TL değil de, 60 TL olsun diye, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun"
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