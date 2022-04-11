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Son dakika: Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: Fatih ve Bağcılar’da kaçak tütün operasyonu

Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak deposu izlenimi verilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

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