İstanbul’un rengi soldu! İBB’nin söktüğü dikey bahçeler yerini gri duvarlara bıraktı

"DAHA İYİ PLANLAMA YAPILARAK, DAHA EKONOMİK, DAHA PRATİK ÇÖZÜMLER ÜRETİLEBİLİRDİ"

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, buradaki temel olayın plansız bir çalışma yapılması olduğunun altını çizerek, "Yani sadece düne karşı bir alerjinin olduğu. Bunun yerine tekrar tekrar ediyorum, daha iyi planlama yapılarak, daha ekonomik, daha pratik çözümler üretilebilirdi, üretilmeliydi de o çirkin görüntüye son verebilirlerdi. Bir yıldan fazla oldu dikey bahçeler söküleli. Hemen sonrasında bunlar dikilseydi o görsel kirliliği bugün görmezdiniz." değerlendirmesini yaptı.

Duvarların boş durmasının belediye yönetimi açısından sağlıklı ve sürdürülebilir bir yönetim mantığının oluşturulmadığı anlamına geldiğini anlatan Öztürk, hızlı bir şekilde kentin yeşillendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Esnaf Aziz Girgin, bakımını zor denilerek dikey bahçelerinin söküldüğünü ve işin kolayına kaçıldığını söyledi.

Eskiden yoldan geçerken dikey bahçeleri gördüğünü, çok güzel bir ambiyans olduğunu ve hoşuna gittiğini anlatan Girgin, şu anda duvarların kötü görüntüsü olduğunu belirtti.

Endüstri Mühendisi Mehmet Ali Bozan, duvarların eski haline benzer şekilde daha rengarenk olması gerektiğini ifade etti.

Daha önceleri burada yemyeşil bir görüntü oluştuğunu dile getiren Bozan, "Trafikte beklerken insanın biraz daha ruhu açılıyordu fakat şu anda peyzaj anlamında çok iyi durumda olduğunu söyleyemem. Çiçekler yok, gri duvarlar insanın içini biraz daraltıyor." dedi.