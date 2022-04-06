Son dakika | İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.
İBB Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İBB yönetiminin toplu taşımada zam talebi bir kez daha ele alındı.
Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı.
MAVİ KART ABONMANLIĞI 602 TL
Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı. Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.
OKUL SERVİSLERİ EN KISA MESAFEDE 554 TL
Okul servislerine gelen zam sonrası 0-1 KM arası en kısa mesafe 554 TL oldu.
SARI TAKSİLERDE EN KISA MESAFE 28 TL
Sarı taksilerde de yapılan yüzde 40 zam sonrası açılış tarifesi 9.8 TL'ye çıktı. En kısa mesafe için ücret ise 28 TL olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ŞERHE SADIK KALDI
İBB Genel Sekreteri Çağlar'ın zamda bakanlık yetkilileri ile belirli bir mutabakat oluşturuldu' sözlerine karşılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Biz bunların ayrı ayrı görüşülmesini söylemiştik. Yüzde 32 olarak ama böyle bir oylama olmayacağı söylediniz. Dolayısıyla biz biliyorsunuz Aralık ayının 24'ünde yapılan zamda bir şerh koymuştuk. O şerhimizin arkasındayız. Dolayısıyla o şartla bütün olarak getirdiğiniz için o şerhe sadık kalarak mahkeme sürecinde devamını kabul ederek bu teklifinizin oylanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan oylamada Ulaştırma Ve Altaypı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte yeni fiyatlar ise şu şekilde oldu:
*Tam Elektronik Bilet Ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL,
*Öğrenci İndirimli Elektronik Bilet Ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL,
*Öğretmen İndirimli Elektronik Bilet Ücreti 3,92 TL'den 5,49 TL,
*Tam Abonman Ücreti 430 TL'den 602 TL,
*Öğrenci Abonman Ücreti 78 TL'den 109 TL,
*Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 7 TL'den 9,8 TL,
*Minibüs İndi Bindi Ücreti 3,75 TL'den 5,25 TL,
*Okul Servis Ücreti 0-1 Km Arası 396 TL'den 554 TL,
*Personel Servis Ücreti (10 – 17 Koltuk Kapasiteli Taşıt İlk Kalkış) 211 TL'den 295 TL
-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira
- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira
-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 28 lira
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